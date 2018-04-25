بورصة نيويورك توقف تداول أسهم أمازون وألفا بت

أوقفت بورصة نيويورك تداول أسهم خمس شركات خلال جلسة اليوم، بسبب ما وصفته بمشاكل "كود مقياس السعر"، مع استمرار تداولها في بورصات أخرى.



وأضاف الموقع الرسمي لبورصة نيويورك، أنه سيتم إلغاء أي عمليات مفتوحة لهؤلاء الشركات وهم (أمازون، بوكنج هولدنيجس، جوج، جوجل، وزنوا والمدرجة تحت مؤشر ناسداك).



وأشار إلى أن أسهم هذه الشركات يتم تداول أسعارهم أعلى 1000 دولار، وسيتم تعليق التداول في رموز،"B-B" و"C"، مضيفًا إلى أن القرار سيستمر إلى نهاية اليوم وسيقدم تحديثًا إضافيا قبل بدء التعاملات غدًا.



وكانت الأسهم الأمريكية تحولت للصعود قبل نهاية الجلسة بعدما تراجعت في وقت سابق من التعاملات، في ظل ترقب المستثمرين لصعود العائد من سندات الخزانة الحكومية.