القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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اقتصاد
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:12 م

«داو جونز» يرتفع للمرة الأولى في 6 جلسات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2144232

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار إعلان الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية، ووسط ترقب لصعود عائد السندات.

وشهدت "وول ستريت" تقلبات خلال جلسة اليوم، إلا أنها أغلقت بارتفاع طفيف، في ظل إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول، حيث ارتفع سهم شركة "بوينج" بنحو 4.2% بعد إعلانها عن أرباح فصلية فاقت التوقعات.

كما يترقب المستثمرون استمرار صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية والذي تجاوز مستوى 3% خلال تعاملات اليوم.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% إلى 24083.8 نقطة، ليتعافى من خسائر 5 جلسات متتالية.

كما ارتفع "ستاندر آند بورز" بنسبة 0.2% ليصل إلى 2639.4 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند 7003.7 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 91.20 دولار.

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