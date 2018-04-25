«السعيد»: صندوق مصر السيادي يخضع للمعايير الرقابية الدولية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة أخذت في الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الصندوق السيادي المصري، أن يتسق مع كافة المعايير الرقابية الدولية الخاصة بالصناديق السيادية، بما يسمح بعد ذلك بالانضمام إلي المنتدي الدولي للصناديق السيادية، والدخول في شراكات استثمارية مع الصناديق العربية والإقليمية.



وأضافت السعيد، في تصريح لـ«الدستور»، أن مصر تقدمت بطلب انضمام إلى المنتدي الدولي للصناديق السيادية، وهو ما لاقى ترحيبًا وأصبحت مصر علي إثر ذلك عضوا مراقبا في المنتدي لحين موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون ووضع النظام الأساسي للصندوق السيادي المصري.



ولفتت السعيد إلي أنه سيتم طرح صناديق سيادية فرعية تدخل في شراكات مع الصناديق السيادية العربية والإقليمية بعد الانتهاء من بحث القطاعات ذات الأولوية للجانبين المصري والأجنبي في غضون أربعة أشهر، تزامنًا مع عملية فرز الأصول غير المستغلة.



وشددت السعيد علي أن إيرادات الصندوق السيادي لن تستخدم في تمويل عجز الموازنة، وإنما ستتم إعادة ضخها في استثمارات أخري جديدة، موضحة أن الصندوق كيان مستقل له مجلس إدارة وجمعية عمومية تضم في عضويتها ممثلين عن بعض الوزارات بالحكومة.



وكانت الحكومة وافقت، قبل أسبوعين، على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع بالكامل بقيمة 5 مليارات جنيه تمول الشريحة الأولي منها من الخزانة العامة للدولة بقيمة مليار جنيه بعد ستة أشهر.