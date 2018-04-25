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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:11 م

«أمن القاهرة» تدفع بسيارات شفط مياه الأمطار بالعاصمة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2144228

دفعت مديرية أمن القاهرة بعدد من سيارات شفط المياه بعد سقوط الأمطار في الوقت الذي تابع فيه مدير الأمن تنفيذ الخطة المعدة لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيء، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المشكلة لمتابعة كافة المستجدات.

قامت أجهزة المديرية المختلفة وكذلك أجهزة محافظة القاهرة بالتحرك والانتشار السريع والتواجد الفعال منذ بدء هطول كميات كبيرة من الأمطار بعدد من مناطق العاصمة خاصة مدينة القاهرة الجديدة، حيث تم الدفع بأجهزة الشفط المحمولة وسيارات الشفط التي ستقوم بالتعامل مع مياه الأمطار منذ بدايتها.

ودفعت مديرية أمن القاهرة بعدد من سيارات وأجهزة الشفط بعدد من المحاور المرورية بالعاصمة في كافة القطاعات الجغرافية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع الأمطار، وذلك وبناءً على ما سبق رصده من أماكن لتجمع مياه الأمطار بكافة القطاعات الجغرافية ومخرات السيول للعمل على صرف مياه الأمطار دون تأثير على الطرق والمرافق العامة والممتلكات.

في ذات الإطار، قام اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتفقد الحالة المرورية بعدد من المحاور بالعاصمة، إضافة لمدينة القاهرة الجديدة حيث نقل تكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لجهات المديرية باستنفار الجهود لمواجهة حالات سقوط الأمطار والتخفيف من آثارها، كما قام رجال المرور بالعمل على تيسير الحركة المرورية والدفع بأوناش مرورية حديثة ومجهزة لرفع السيارات المعطلة نتيجة تساقط الأمطار ومساعدة قائديها على مستوى المدينة.

تقوم غرفة العمليات المشكلة لهذا الشأن بالتنسيق من كافة الأجهزة المعنية بالمديرية وخارجها بالمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وتلقي كافة بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معا وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار في مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق السيولة المرورية الملحوظة بالعاصمة وعدم تأثرها بالأمطار التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة.

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