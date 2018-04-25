تصفية انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، تصفية انتحاري يرتدي حزاما ناسفا شمال العاصمة.



ذكرت القيادة، في بيان، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، أن "قوة من اللواء 22 وبالتعاون مع الحشد العشائري تمكنت من تصفية انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الخان الواقعة ضمن قاطع الطارمية شمالي العاصمة، كما أن عملية تصفية الانتحاري تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة".



تشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر، عمليات تفجير بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة وعبوات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، حيث تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تتمكن القوات الأمنية من إحباط أغلب تلك الهجمات.