القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:07 م

القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمود السعدى
dostor.org/2144224

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، من القبض على عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة المطار، حيث تم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات في إطار توجيهات وتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.

كانت حملة أمنية مكبّرة قادها اللواء طه بيومي، مدير أمن مطار القاهرة وجميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وقرية البضائع، حيث أسفرت عن ضبط 39 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة ما بين أحكام تبديد وخيانة أمانة وبناء دون رخصة.

تم ترحيل المقبض عليهم إلى قسم شرطة الخليفة، تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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