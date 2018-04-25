الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

قال أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، إن الأمطار ستكون خفيفة في القاهرة، وغزيرة في سيناء والسواحل الشمالية ووجه بحري، موجهًا نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.



وحذر في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، من مرور السيارات بالمناطق المنحدرة الغارقة بالمياه، أو من الأنفاق، مؤكدًا ما حدث في مصر هذه الأيام لم يحدث من قبل، وفاجئ الجميع، لافتًا إلى أن ما حدث في مصر مثل ما حدث في أوروبا خلال أيام.



وشدد على أن هذه الموجة ستنتهي تمامًا يوم الجمعة، وستتحسن الأحوال الجوية.