بوش الأب يخرج من العناية المركزة

نقلت الوكالة الألمانية أن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، 93 عاما، الأربعاء، قال إنه خرج من العناية المركزة في مستشفى في هيوستون حيث يخضع للعلاج منذ مطلع الأسبوع.



كان الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الذي أقام بالبيت الأبيض بين عامي 1989 و1993، نقل إلى المستشفى صباح الأحد في هيوستون بعد أن أصيب بعدوى انتشرت في دمه.



ووجه جيم ماكجراث المتحدث باسمه الشكر نيابة عن بوش على "الدعوات والتمنيات الطيبة".



ويرقد بوش الأب، الآن، في غرفة عادية في مستشفى هيوستن ميثوديست، حيث من المتوقع أن يواصل تعافيه هناك لعدة أيام.



وأضاف ماكجراث: "أنه يقظ ويتحدث مع موظفي المستشفى والعائلة والأصدقاء، وأطباؤه سعداء للغاية بتقدمه".