غدًا.. باريس تستضيف اجتماعًا للمجموعة المصغرة الخاصة بسوريا

تستضيف العاصمة الفرنسية "باريس" غدا الخميس اجتماعا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا (التي تضم فرنسا والولايات المتحدثة والمملكة المتحدة والسعودية والأردن) من أجل دفع الجهود لايجاد حل سياسي للازمة السورية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسيةْ.



وكشفت مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان سيجتمع مع ممثلي بلدان المجموعة المصغرة بشأن سوريا على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة المنعقد بباريس.



وتسعى فرنسا لإعادة اطلاق العملية السياسية بعد الضربات العسكرية التي استهدفت سوريا في 14 ابريل على خلفية الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالقرب من دمشق.



وقال جون ايف لودريان-لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" في عددها الصادر الأحد الماضي: "علينا أن نأمل أن تتفهم روسيا إنه بعد الرد العسكري علينا توحيد جهودنا لدعم عملية سياسية في سوريا تتيح الخروج من الأزمة"، مشيرا إلى ضرورة اشراك كل الفاعلين السوريين والإقليميين في هذه العملية.



كما أكد لودريان على ضرورة بذل كافة الجهود؛ لتجنب أن يؤدي التواجد العسكري الإيراني في سوريا إلى تفجر النزاع خارج الحدود السورية.