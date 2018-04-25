جورج عياد يهنئ الرئيس والشعب المصري بأعياد تحرير سيناء

هنأ خبير البترول المهندس جورج عياد نائب رئيس حزب مصر المستقبل، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.



وقال عياد: إن الاحتفال بعيد تحرير سيناء يعد بمثابة انتصار للأمة العربية كلها وليس لمصر فقط، كما يعد أكبر انتصارات الجيش المصري الذي قضى على أسطورة الجيش الإسرائيلي، الذي ادعى أنه لا يقهر.



وأضاف: أن القوات المسلحة درع مصر الحامي، ولن تستطيع أي قوة داخلية أو خارجية المساس بأمن مصر القومي، مطالبا الشباب بالاصطفاف الوطني خلف القيادة المصرية في ظل المؤامرات الخارجية ضد الدولة لأنه واجب وطني مقدس، مؤكدا أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية، في تخطي الصعاب والأزمات التي واجهتها واستعادت مكانتها إقليميًا ودوليًا.