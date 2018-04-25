ترامب يزور بريطانيا منتصف يوليو المقبل

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزور بريطانيا منتصف شهر يوليو المقبل.



ونقلت الشبكة عن مصادر لها أنه من المتوقع الكشف عن التفاصيل الكاملة للزيارة خلال يوم أو يومين.



وكان من المقرر أن يفتتح الرئيس الأمريكي المبنى الجديد لسفارة بلاده في لندن في شهر فبراير الماضي، ولكنه ألغى الزيارة بحجة أن المبنى مكلف جدًا، مغردًا عبر تويتر قائلًا: "إنه ليس من المعجبين بقرار نقل السفارة من مكانها".



كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق هذا العام أنه سيزور بريطانيا الصيف القادم.



وهذه هي الزيارة الأولى لترامب منذ انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في شهر نوفمبر 2016 ردًا على دعوة تيريزا ماي خلال زيارتها للبيت الأبيض في شهر يناير العام الماضي.