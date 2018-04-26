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الخميس 26/أبريل/2018 - 04:08 ص

الصحة: جميع وسائل منع الحمل المتداولة فى السوق آمنة تماما

الدكتورة سعاد عبد
الدكتورة سعاد عبد المجيد
سارة سعودي
dostor.org/2144183

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع التنظيم والأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن جميع وسائل منع الحمل المتداولة في السوق أمنة تماما.

وأوضحت أن الوزارة تعاقدت على شراء 50 ألف عبوة من وسيلة الأقراص الموضعية لتنظيم الأسرة، لتوفير عدد كبير من الخيارات للسيدات لحثهم على تنظيم الأسرة.

وأضافت أن الوزارة أرادت توفير أنواع جديدة من وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات التابعة لها، لتنضم للأنواع الحالية من الوسائل، في إطار الاهتمام بصحة المنتفعات والحرص على توافر وتنوع وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، لتناسب اختيارات السيدات المصريات، ولتلبية احتياجاتهن، لتمثل إضافة جديدة لمجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الاسرة في العيادات التابعة لها.

وأشارت إلى أن هذه الوسائل، مثل كبسولة «الامبلانون نكست» الحديثة، وحقن «الميزوسيبت»، وهي المعروفة باسم الحقن الشهرية، إلى جانب اللولب النحاسي، وهو من الوسائل الطويلة المفعول والتي تعطي حماية للسيدات من حدوث الحمل لفترة تصل إلى 12 سنة، لافتة إلى أنه تم توريد نصف الكمية، والبدء في توزيعها على منافذ تقديم الخدمة من خلال فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمحافظات.

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