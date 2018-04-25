القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 10:03 م

«إسكان النواب»: عزبة خير الله وبطن البقر أبرز العشوائيات المستهدفة

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز فهمي
أشرف لاشين
dostor.org/2144175

قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصندوق يسعي للانتهاء من مناطق الخطورة الداهمة نهاية 2019 ونقل السكان إلى منازل حضارية آدمية، في نفس المكان أو أماكن قريبة جدا لنفس المناطق الخطرة مثل الخيالة بديلا لأهالي عزبة خير الله، ومنطقة بطن البقرة، وعزبة أبوقرن.

وأضاف عبدالعزيز، لـ«الدستور»، أن منطقة روضة السيدة ستكون بديلًا لمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب وفي نفس المكان، لكن من خلال مساكن آدمية، وهي من الأولويات التي تبنتها الدولة والقيادة السياسية من 4 سنوات ونجحت في تحقيق ذلك.

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