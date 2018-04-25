«إسكان النواب»: عزبة خير الله وبطن البقر أبرز العشوائيات المستهدفة

قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصندوق يسعي للانتهاء من مناطق الخطورة الداهمة نهاية 2019 ونقل السكان إلى منازل حضارية آدمية، في نفس المكان أو أماكن قريبة جدا لنفس المناطق الخطرة مثل الخيالة بديلا لأهالي عزبة خير الله، ومنطقة بطن البقرة، وعزبة أبوقرن.



وأضاف عبدالعزيز، لـ«الدستور»، أن منطقة روضة السيدة ستكون بديلًا لمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب وفي نفس المكان، لكن من خلال مساكن آدمية، وهي من الأولويات التي تبنتها الدولة والقيادة السياسية من 4 سنوات ونجحت في تحقيق ذلك.