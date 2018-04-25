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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:47 م

وزير مالية الكويت يؤكد أهمية التعبئة الدولية للحرب على الإرهاب

نايف الحجرف
نايف الحجرف
أ ش أ
dostor.org/2144170

أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، الأربعاء، حرص بلاده على دعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.

وشدد الحجرف، في تصريح اليوم على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، على ضرورة التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب، والتحرك للقضاء على التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأشار إلى دور الكويت البارز ومساهماتها الفعالة في محاربة الإرهاب والتطرف، موضحًا أن الكويت تضررت من آفة الإرهاب، التي تتطلب تكاتف جميع دول العالم للقضاء عليه، مضيفًا أن مثل هذه المؤتمرات، تعد فرصة للوقوف على المستجدات في طرق تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

أكد الوزير الكويتي، التزام بلاده التام بالعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب، لافتًا إلى أن الكويت قد أسست وحدة التحريات المالية الكويتية في 2013؛ لمحاربة تمويل المنظمات الإرهابية، وهي على تواصل دائم مع المنظمات العالمية والأمم المتحدة والإنتربول الدولي.

ويشارك وزير المالية الكويتي، في جلستين حواريتين خلال المؤتمر، حول تكنولوجيا تمويل الإرهاب، وتطبيق وتطوير المعايير الدولية لرصد ومتابعة تمويله، ويشارك في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم أكثر من 500 خبير من أكثر من 70 دولة، ومنظمة دولية وإقليمية متخصصة؛ لبحث طرق تمويل الإرهاب والتطرف، ومحاربة الجريمة المنظمة لتجفيف مصادر تمويله.

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