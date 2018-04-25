«ناسداك» مستعدة لتصبح منصة للعملات الإلكترونية

أكدت شركة «ناسداك» أنها مستعدة للدخول في سوق العملات الإلكترونية والتحول؛ لكي تصبح منصة تبادل رقمية مع مرور الوقت.



وقالت الرئيس التنفيذي للشركة أدينا فريدمان في تصريحات، اليوم الأربعاء، إنه من المؤكد أن «ناسداك» ستفكر في أن تصبح بورصة افتراضية بمرور الوقت.



وأضافت: أنه إذا تم دراسة الوضع وإعلان أنه «قد حان الوقت» فإن الأشخاص مستعدون لسوق أكثر تنظيما من أجل توفير تجربة عادلة للمستثمرين.



وكانت شركة «ناسداك» أعلنت اليوم تعاون مع منصة تبادل العملات الإلكترونية «جيميني» في صفقة تتيح للمنصة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المراقبة الخاصة بـ«ناسداك» من أجل المساعدة في ضمان أن المنصة توفر سوقًا عادلة للمشاركين.



وأوضحت «أدينا» أن الطروحات الأولية للعملات تحتاج لكي تكون منظمة، مشيرة إلى تأييد الإجراءات التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.



وكانت هيئة البورصات الأمريكية اتهمت أشخاص بالاحتيال عبر الطروحات الأولية للعملات الرقمية، كما صرحت بأنها تبحث في فرض قواعد تنظيمية.



وغلبت الخسائر على العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم لتفقد أكثر من 40 مليار دولار في أقل من 24 ساعة رغم أن «البيتكوين» تمكنت من الحفاظ على مستواها أعلى 9 آلاف دولار.

