خاص.. سميرة عبدالعزيز على خشبة المسرح القومي

تستعد الفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان أشرف عبدالغفور للوقوف علي خشبة المسرح القومي طوال شهر رمضان القادم، وذلك من خلال تقديم إحدي الأمسيات الرمضانية بشكل يومي، حيث تتناول الأمسية فضائل الشهر الكريم والمعاملات الإسلامية، ويتم الاستعداد خلال هذه الأيام لبدء تحضيرات الأمسية من قِبل القائمين علي المسرح القومي.



ونجح يوسف إسماعيل، مدير المسرح، في تجهيز هذه الأمسية لعرضها خلال شهر رمضان خاصة، بعد توقف عرض "أضحك لما تموت" بشكل مفاجئ، بسبب مرض الفنان محمود الجندي.