جيش الإسلام: «داعش» سلَّم مخيم اليرموك للنظام السوري

هاجم القيادي في تنظيم "جيش الإسلام" المسلح المعارض، تنظيم "داعش" الإرهابي، متهمًا إياهم بتوقيع صفقات مع النظام السوري من أجل الخروج من جنوب دمشق.



وقال علوش في تغريدة على «تويتر» اليوم: «داعش في مخيم اليرموك في جنوب دمشق التي تفاخرون بها اتفقت مع النظام للخروج إلى البادية وتسليم المخيم».



وفي تغريدة أخرى له بالأمس قال: «ما يجري في جنوب دمشق الآن ليس قتالا ضد داعش؛ فقيادة داعش الأجنبية تم تهريبهم منذ مدة خارج المنطقة للشمال والجنوب وبقي شباب تلك الأحياء والبلدات يدافعون عن بيوتهم».



وتابع القيادي بجيش الإسلام: «قد خرجت النصرة من ساحة الريجة من مخيم اليرموك بهدوء كما حدث في ريف ديرالزور».