النفط يتحول للارتفاع عند التسوية عقب بيانات المخزونات

تحولت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى الارتفاع بالتزامن مع الإفصاح عن بيانات مخزونات الخام الأمريكي ووسط ترقب المستثمرين للاتفاق النووي الإيراني.



وكانت أسعار الخام الأمريكي شهدت هبوطًا ملحوظًا خلال التعاملات عقب الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط بالولايات المتحدة والتي صعدت بعكس التوقعات، لكنها عادت لترتفع عند التسوية.



كما يواصل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الصعود إلى مستوى قياسي جديد، حيث شهد زيادة قدرها 46 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل الجاري.



من جهة أخرى، تبادلت الولايات المتحدة وإيران التحذيرات بشأن مصير الاتفاق النووي في ظل رغبة واشنطن في الانسحاب من تلك الصفقة وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.



كما سخر "حسن روحاني " الرئيس الإيراني من المحادثات التي أجراها "ترامب" بشأن الاتفاق النووي، واصفًا إياه بأنه "تاجر" ويفتقر التعامل مع القضايا الدولية.



وصعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم شهر يونيو بنسبة 0.5% أو ما يوازي 35 سنتًا ليصل إلى 68.05 دولار للبرميل.



واستقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو عند 73.89 دولار للبرميل.