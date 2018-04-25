مرقس عادل: صورت 3 أيام من «الرجل الأخطر»

انتهي صناع الفيلم السينمائي "الرجل الأخطر" من التحضيرات النهائية للفيلم والتعاقدات مع النجوم المشاركين فيه.



ومن جانبه قال مرقس عادل، مخرج الفيلم، لـ«الدستور»، إنه بدأ تصوير الفيلم، بداية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى إنه انتهى من تصوير ثلاثة أيام من أحداث الفيلم، مضيفًا: أنه بدأ التصوير في أحد الديكورات المخصصة للعمل بمنطقة مصر الجديدة، مشيرًا إلى إن الفيلم من المقرر أن يشارك ضمن ماراثون أفلام عيد الفطر القادم.



"الرجل الأخطر" يشارك في بطولته كل من الفنان سامح حسين والفنانة رحمة حسن، وإدوارد، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي.