البابا يشارك في الاحتفالية السنوية لخريجى الجامعات

شارك البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في الاحتفالية السنوية لخريجي الجامعات التى نظمتها مطرانية 6 أكتوبر بمسرح الأنبا رويس بالمقر الباباوي بالعباسية.



قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس أكد، خلال كلمته في الاحتفالية التى أقيمت تحت عنوان النجاح، ضرورة العمل الجاد والتمسك بقيم النجاح من أجل التفوق والتميز في مختلف المجلات.



شارك في الاحتفالية الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم ولفيف من كهنة الإيبارشية، وسط ترحيب وحفاوة الحضور من الشباب وذويهم.