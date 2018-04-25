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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:37 م

شراكة بين بورصتي «لندن» و«مصر» لتدريب الموظفين

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2144157

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن إبرام شراكة بين مجموعة بورصة لندن والبورصة المصرية لعقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات موظفي بورصة مصر، وذلك بتمويل من المملكة المتحدة.

وأوضحت السفارة، اليوم الأربعاء، أن موظفي البورصة المصرية سيكتسبون المعرفة الخاصة بممارسات سوق رأس المال، وسيستكشفون الفرص الممكنة لنقل سوق رأس المال المصري إلى مرحلة النمو التالية.

وأضافت أن ورش العمل تتكون من ثلاث وحدات تتضمن نظرة ثاقبة على قواعد الإدراج والإفصاح المطبقة في نظام التبادل المتطور والشفاف، والذي يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق؛ والتركيز على قواعد وعمليات مراقبة السوق والإشراف عليه وكذلك عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ومدير مجموعة التنمية العالمية "نيخيل راثي"، إن بورصة لندن سعيدة بأن تعمق الشراكات في مصر عقب إصدارات السندات السيادية الأخيرة والقوائم المزدوجة الناجحة للغاية.

وأفاد "نيخيل راثي"، أن تصميم البرنامج تم خصيصا لتقاسم معرفة البنية التحتية لأسواق رأس المال والتكنولوجيا والتنظيم من أجل مساعدة البورصة المصرية على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في المنطقة وفتح أسواقها أمام المستثمرين العالميين.

وصرح رئيس البورصة المصرية، محمد فريد صالح، بأن الركيزة الأساسية لاستراتيجية البورصة المصرية هي بناء القدرات البشرية، منوهًا أن موظفي البورصة المصرية مسئولون عن تنفيذ خطة الإصلاح الجريئة للبورصة المصرية.

وتابع أن خطة الإصلاح تمتد عبر سلسلة قيمة أسواق رأس المال، وتهدف إلى تحسين المعرفة المالية والشمول المالي، وزيادة تطوير أسواق رأس المال المصرية وتحسين بيئة التداول المالي والوساطة المالية.

جدير بالذكر أن مجموعة بورصة لندن تعد واحدة من أقدم البورصات في العالم، ويمكن نسب تاريخها لأكثر من 300 عام، كما تعد أكبر بورصة في أوروبا في ظل وجود 15 شركة مصرية في أسواقها وأكثر من 13 مليار دولار متمثلة في حقوق المساهمين والديون منذ عام 2004 والخاصة بالحكومة المصرية والشركات.

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