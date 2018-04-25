سفير الكويت في الفلبين يعود إلى بلاده غدًا

كشف مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون المراسم السفير ضاري العجران اليوم، عن أن سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ، سيصل غدا الخميس للتشاور معه؛ بعد أن قامت الخارجية اليوم بإخطار السفير الفلبيني، باعتباره شخصا غير مرغوب به، وضرورة مغادرته للبلاد خلال أسبوع على أقصى تقدير.



وقال السفير العجران - في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في حفل سفارة البريطانية لدى الكويت، بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث – "إن تصرفات السفارة الفلبينية في البلاد، تعد اختراقا وتجاوزا للخطوط الحمراء لسيادة دولة الكويت، وهذا الامر لن نسمح به"، مشددا على أن الكويت استعملت حقها في الرد على تلك الانتهاكات.



وأوضح السفير العجران أن الخارجية الكويتية، استدعت سفير الفلبين لدى الكويت أربع مرات خلال الأسبوع الجارى، على خلفية التصريحات الفلبينية، وسلمته مذكرتي احتجاج وطلب بمغادرة الكويت.



وحول تسليم المتهمين في تهريب عاملات المنازل، أكد العجران أن الكويت طلبت مسبقا تسليم المطلوبيين من السفارة الفلبيينة، إلا أنه حتى الان لم يتم تسليمهم، مشددا على أن الكويت ستواصل ملاحقة من قاموا بالمشاركة في فيما يسمى بـ(عمليات إنقاذ عمالتهم)، وأن الإجراءات التي تتخذ بشأن الدبلوماسيين، تختلف عن الأشخاص العاديين.



وأشاد بجهود الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية، على ما قاموا به من عمل رائع وسرعة القبض على بعض أفراد تلك المجموعة، مشيرا الى أن أي شخص متورط في التجاوزات التي حدثت مؤخرا من بعض أعضاء السفارة، سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة.