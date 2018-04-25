مليونا دولار منحة يابانية للاجئين السوريين

أعلنت حكومة اليابان توفير بند جديد من المساعدات الطارئة تقدمها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ويبلغ إجماليها مليوني دولار أمريكي بهدف استمرار المساعدات الإنسانية الطارئة في الأردن مع دخول الأزمة السورية عامها الثامن.



وأشار بيان صحفي صادر اليوم، عن المفوضية إلى أنه في إطار منحة الطوارئ الجديدة، تلقت المفوضية مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والإحالات الطبية للاجئين للسوريين.



وقال ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في عمان ستيفانو سيفيري "لقد أظهرت حكومة اليابان مرة أخرى كرمها تجاه تقديم المساعدة للمتضررين من النزاع السوري"، مضيفًا: أن المنحة ستضمن تقديم المساعدة في الوقت المناسب من خلال المفوضية لتزويد اللاجئين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إلى الخدمات الطبية كي يبقوا على قيد الحياة.



ولفت البيان إلى أن حكومة اليابان منحت المبلغ المتبقي وقدره مليون دولار أمريكي لليونيسف من أجل توفير التطعيمات الأساسية والتغذية والخدمات الطب للأطفال السوريين والنساء الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الأزرق والزعتري.



وقال ممثل اليونيسيف في الأردن روبرت جنكنز: "إن الأطفال يعانون أكثر من غيرهم بسبب الأزمة السورية الطويلة، حيث يعاني مئات الآلاف منهم بالأردن كل يوم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية"، مضيفًا أن حكومة اليابان وشعبها تظل من أقوى المؤيدين لليونيسف، معربًا عن امتنانه للدعم المستمر لصحة واستمرار حياة الأطفال الضعفاء في الأردن المتأثرين بأزمة اللاجئين السوريين.