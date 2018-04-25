أطعمة «2x1» لتحسين الهضم والدايت

تعتبر الأطعمة والمأكولات التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والحلويات الشرقية من الأمور التي تزيد من خطر الإصابة بزيادة الوزن، وإصابة الجهاز الهضمي بمشاكل عديدة، وإليكم أبرز الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، حسبما أوضح موقع "doctoroz".



- الجمبري



يعتبر "الجمبري" من الوجبات الخفيفة والغنية بالمعادن والفسفور، فضلًا عن قدرته في الحفاظ على سهولة الهضم وعدم تراكم الدهون.



- الجبن



يمكنك استغلالها في وجبة الفطار، حيث يساعد تناول الألبان بشكل كبير على حرق الدهون، بالإضافة إلى تنظيم حركة الأمعاء وتيسير عملية الهضم.



- الزبادي البلدي



يطلق عليه "الزبادي اليوناني"، فهو يساعد على تقوية الجهاز المناعي، علاوة على الحفاظ على الجهاز الهضمي.



- الشطة



أحد أنواع البهارات الحارة التي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون، نظرًا لوجود مادة " الكابسيسين "، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وهضم الطعام.



- الطحينة



تنتج الطحينة من بذور السمسم، والذي يساعد بشكل كبير في تنظيف الأمعاء وعملها بشكل جيد وتنظيم عملية الهضم، والتخلص من الدهون، بالإضافة على احتوائه على معادن مهمة مثل المنجنيز، النحاس، الفسفور، الحديد، والكالسيوم.



- التوت



يعتبر التوت من الأطعمة التي تساعد على فقد الوزن بشكل كبير، وخفض معدل الكوليسترول بالدم، بالإضافة إلى التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي.



