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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:34 م

رئيس مجلس النواب اليمني يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع

محمد علي الشدادي
محمد علي الشدادي
أ ش أ
dostor.org/2144149

بحث نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي، اليوم، مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث مستجدات الأوضاع في اليمن.

واستعرض اللقاء الذي حضره ممثلو الكتل في المجلس، الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل إيقاف الحرب وإحلال السلام عبر استئناف المشاورات السياسية.

وخلال اللقاء، أكد الشدادي وممثلو الكتل البرلمانية دعمهم لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة على وجه الخصوص القرار ٢٢١٦.

وشددوا على أن السلام والاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا بتسليم ميليشيات الحوثي الإنقلابية سلاحها إلى الدولة والانسحاب من مؤسسات الدولة، واستكمال العملية السياسية بمشاركة جميع المكونات السياسية.

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