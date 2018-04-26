«الزراعة»: لا رجعة بشأن تخفيض مساحات الأرز إلى ٧٢٤ ألف فدان

قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه لا رجعة في قرار تخفيض مساحات الأرز من مليون و٧٦ ألف فدان إلى ٧٢٤ ألف فدان، المتفق عليها بين وزارتي الزراعة والري، وأن هناك قوانين ولوائح تحدد زراعات ومخالفات الأرز المنزرعة في محافظات الوجه البحري.



وأضاف «عبد الدايم» لـ«الدستور» أن محافظات الوجه البحري هي التي تزرع الأرز وليس جميعها، وهي ٨ محافظات فقط، بينما محافظات الوجه القبلي والمحافظات الصحراوية لا تزرع محصول الأرز، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي من تبلغ وزارة الري بالمخالفات وتجاوزات مزارعي الأرز، لتقوم وزارة الري بتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات.