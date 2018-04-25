القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
الثقافة
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:31 م

«أبوظبي الدولي».. من «معرض الكتاب الإسلامي» لـ«نبني المستقبل»

«أبوظبي الدولي»..
حسام الضمراني
dostor.org/2144147

افتتح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، الدورة الـ 28 تحت شعار «نبني المستقبل»، بمشاركة 1350 عارضا من 63 دولة، من بينها بولندا ضيف شرف المعرض هذا العام، بحضور كل من نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسيف سعيد غباش، وكيل الدائرة.

ويمثّل المعرض مبادرة مهمة تهدف إلى تطوير قطاع النشر بالمنطقة والتشجيع على القراءة كفعل يومي بين مختلف الفئات المجتمعية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

المعرض يقدم حتى الأول من مايو المقبل، أكثر من 500 ألف عنوان كتاب بمختلف اللغات، كما اختير الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «شخصية المعرض»، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

ويستضيف المعرض 830 ندوة وجلسة حوارية وحلقة نقاشية، ويحل عليه مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين والمثقفين من بينهم الفائزون بالجائزة العالمية للرواية العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام.

ويعد عام 2013، أكثر أعوام المعرض استقطابًا للعارضين بنحو 1024 عارضًا من 53 دولة.

وكانت أقيمت الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بعام 1981، وانطلق وقتها تحت اسم «معرض الكتاب الإسلامي»، في مبنى المجمع الثقافي، على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخاصة، تشجيعًا للعلم وتأصيلًا للثقافة.

موضوعات متعلقة

سعيد عبده: معرض الرياض يفرض ضريبة مبيعات 5% على الكتب

1 مارس.. افتتاح معرض «زايد للكتاب» بحضور 82 دار نشر

اليوم.. افتتاح معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب

هيثم الحاج يفتتح معرض «زايد للكتاب»

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

عاجل.. أول ضحايا «الطقس السيئ»: البرق يصعق «شكاشيكو»

الحكومة تحذر المواطنين من السير على 4 طرق بسبب الأمطار

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

الحكومة توجه باستمرار رفع الحالة القصوى لمتابعة حالة الطقس

الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

عاجل.. «المحور»: أنباء عن إحالة مسئولين عن أزمة «سيول التجمع» للنيابة

ألبومات الصور

بالصور.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

فوانيس رمضان من خيوط الصوف «الكروشيه» (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

عاجل.. «المحور»: أنباء عن إحالة مسئولين عن أزمة «سيول التجمع» للنيابة

كشكول

بالصور.. "مترو معلق" ومنشآت مقاومة للزلازل مشروعات تنافست بمسابقة triple s بهندسة المطرية

"وكيل أول المعلمين" يطالب بتحسين أجور الأعضاء وحمايتهم من الإعتداءات

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الأمصار

افتتاح مؤتمر حول الملكية الفكرية في الخليل

الصحافة الفلسطينية: قتلة الصحفيين لن يفلتوا من العقاب

بالصور.. انهيار موقع نووي في «كوريا الشمالية» يؤشر بكوارث بشرية

خارجية التشيك: القدس عاصمة مستقبلية لدولة فلسطين

احتجاجات في المغرب عقب مقتل طفلة بسبب عمود كهربائي

ads
منوعات

ساخرون من غرق التجمع الخامس: «مبروك دخول الأتوبيس النهري» (صور)

روما يدين تصرف مشجعيه بعد واقعة محاولة قتل مشجع ليفربول

«ديلي ميل»: صلاح قد يكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك