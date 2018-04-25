«أبوظبي الدولي».. من «معرض الكتاب الإسلامي» لـ«نبني المستقبل»

افتتح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، الدورة الـ 28 تحت شعار «نبني المستقبل»، بمشاركة 1350 عارضا من 63 دولة، من بينها بولندا ضيف شرف المعرض هذا العام، بحضور كل من نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسيف سعيد غباش، وكيل الدائرة.



ويمثّل المعرض مبادرة مهمة تهدف إلى تطوير قطاع النشر بالمنطقة والتشجيع على القراءة كفعل يومي بين مختلف الفئات المجتمعية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.



المعرض يقدم حتى الأول من مايو المقبل، أكثر من 500 ألف عنوان كتاب بمختلف اللغات، كما اختير الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «شخصية المعرض»، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.



ويستضيف المعرض 830 ندوة وجلسة حوارية وحلقة نقاشية، ويحل عليه مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين والمثقفين من بينهم الفائزون بالجائزة العالمية للرواية العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام.



ويعد عام 2013، أكثر أعوام المعرض استقطابًا للعارضين بنحو 1024 عارضًا من 53 دولة.



وكانت أقيمت الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بعام 1981، وانطلق وقتها تحت اسم «معرض الكتاب الإسلامي»، في مبنى المجمع الثقافي، على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخاصة، تشجيعًا للعلم وتأصيلًا للثقافة.

