محمد علي: دورى في «طايع» مختلف عن «القشاش»

يواصل الفنان الشاب محمد على تصوير مشاهده في مسلسل "طايع" بمحافظة الأقصر، بطولة عمرو يوسف، وإخراج عمرو سلامة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.



وأكد علي أن دور "سراج" ضابط الشرطة الذي يجسده ضمن أحداث المسلسل يختلف تماما عن دور الضابط "جلال" الذي ظهر به في فيلم القشاش مع الفنان محمد فراج وحورية فرغلى منذ أكثر من 3 أعوام، حيث إن جرعة مشاهد الأكشن في المسلسل أصعب بكثير منها في الفيلم.



وعن لقب "وحش الجبال" الذي اشتهر به بين أصدقائه، أوضح الفنان علي أنه تربى في كنف عائلة رياضية فوالده على عبدالخالق أحد أبطال العالم في كمال الأجسام، ومثّل مصر في أكثر من محفل رياضي وهو ما جعله وشقيقيه يكبرون في بيئة مليئة بالمغامرات وحب الإصرار والتحدى؛ بسبب الظروف الصعبة التى مروا بها وشقيقه إبراهيم بطل منطقة القاهرة في لعبة رفع الأثقال.



وأضاف: علي أنه ورث عن والده عشق رياضة كمال الأجسام فالتحق بناديي الأهلى والجزيرة ومثلهما في لعبة رمي الجلة والقرص، وتوّج بلقب بطل الجمهورية في أكثر من مرة، وهو ما جعل زملاؤه يطلقون عليه لقب وحش الجبال بسبب قوته المفرطة.



وأوضح علي أنه لم يستكمل مسيرته في عالم الرياضة بسبب افتقاده للدعم والتشجيع بسبب ضعف العائد المادي وعدم وجود تحفيز سواء من الأندية أو وزارة الرياضة، التى لا تهتم بهذه الألعاب الشهيدة مقارنة بالألعاب الجماعية مثل كرة القدم، فضلًا عن خلو هذه اللعبات من قاعدة جماهيرية تساند اللاعب أو البطل الرياضي لمواصلة مسيرته.



ولفت علي إلى أن الظروف المادية الصعبة التى مرت بها أسرته في الماضي دفعته للعمل مع والده كـ"بودي جارد" ليساهم في رفع دخل الأسرة التى عانت من أجل تربية أبنائها.

