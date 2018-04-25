الذهب يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في 5 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار وبالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية.



وأسهم الأداء القوي للدولار الأمريكي، مع صعود عائد سندات الخزانة إلى 3% في تراجع المعدن الأصفر، ليسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع.



وابتعد المستثمرون عن الملاذ الآمن في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التعريفات الجمركية.



وخيمت حالة من التهدئة التجارية، بعد تأكيد زيارة مرتقبة من وزير الخزانة "ستيفن مونشين" إلى بكين خلال الأيام المقبلة.



وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.8% ليتراجع إلى 1322.80 دولار للأوقية، فاقدًا 10.20 دولار.



وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1322.49 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 91.189 دولار.