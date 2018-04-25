القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 08:23 م

روما يدين تصرف مشجعيه بعد واقعة محاولة قتل مشجع ليفربول

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144104

أدان نادي روما الإيطالي، السلوك "الشاذ" لمجموعة من مشجعيه الذين تورطوا في أعمال شغب مع مشجعي ليفربول قبل بدء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وذكر النادي الإيطالي - فى بيان صادر اليوم الاربعاء - عن رفضه هذا السلوك، قائلا: "لا يوجد مكان لذلك السلوك الجبان في عالم كرة القدم.

وعرض النادي تعاونه مع ليفربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وللسلطات للتضامن مع مشجع ليفربول وعائلته الذي تعين إيداعه المستشفى".

يشار إلى أن مشجعين اثنين من روما اتهما بمحاولة قتل مشجع من ليفربول عبر مهاجمته في محيط ملعب "أنفيلد" معقل النادي الإنجليزي.

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