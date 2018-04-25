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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 08:15 م

المجلس المركزي الألماني: كراهية اليهود تتنامى في ألمانيا

جوزيف شوستر
جوزيف شوستر
أسماء نصار
dostor.org/2144097

شكا جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، تنامي معادة السامية في البلاد، وحذر من التهوين من شأن هذه المشكلة.

وخلال مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في برلين، قال شوستر اليوم، إن الغالبية غير اليهودية في ألمانيا تعتقد للأسف أن كراهية اليهود تكاد تكون غير موجودة، مضيفا أن الحقيقة تبدو غير ذلك.

وتابع أن الآباء اليهود لقنوا أولادهم أن يخلعوا القبعة اليهودية (كيباه) بعد الصلاة أو أن يرتدوا قبعة بيسبول فوقها.

وأضاف: "يقولون لبناتهم في مترو الأنفاق أن يخفوا السلسلة التي تحمل نجمة داود تحت السترة، كما أنهم تخلوا عن ارتداء تي شرت يحمل علم إسرائيل في الذكرى السبعين لقيامها".

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