«كابور» تخطف الأنظار من نجوم بوليوود

بدأ، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي لفيلم بوليوود "Veere Di Wedding"، الذي تخوض بطولته كارينا كابور، وسونام كابور، ويخا تالسانيا، وسوارا بهسكار، لمناقشة أحداث الفيلم قبل طرحه بشهر.



وخطفت النجمة كارينا كابور أنظار الحاضرين وعدسات الباباراتزي بسبب إطلالتها التي اتسمت بالبساطة والإثارة، مرتدية بدلة رسمية باللون الأزرق الغامق، أظهرت منطقة بطنها، واستخدمت ماكياج هادئ أبرز جمال وجهها، وشعر منسدل على كتفيها.



ومن المقرر أن يحل ابن نجمة بوليوود كارينا كابور "تيمور"، كضيف شرف في الفيلم، حسبما ذكرت بعض الصحف العالمية.



والفيلم من بطولة سونام كابور مع كارينا كابور، إلى جانب شيخا تالسانيا وسوارا بهسكار، وإخراج شاشانكا جوش، ويدور حول قصة أربع فتيات يغير حفل زفاف مجرى حياتهن.