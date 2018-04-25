القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
الثقافة
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 08:08 م

الأحد.. مناقشة «بيرة في نادي البلياردو» بمركز دال للأبحاث

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
حسام الضمراني
dostor.org/2144092

ينظم مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي، ندوة لمناقشة رواية «بيرة في نادي البلياردو»، وذلك ضمن سلسلة ندوات تعنى بمناقشة شخصية الشيوعي في الرواية المصرية، الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسيتحدث في الندوة عصام فوزي، الباحث في العلوم الاجتماعية ومدير مركز دال؛ وأمير رمسيس، المخرج السينمائي، ويدير اللقاء الباحث محمد عزت.

رواية "بيرة في نادي البلياردو" (1964) لمؤلفها وجيه غالي قادرة حتى الآن لازالت قادرة على إثارة الجدل بين القراء وفتح آفاق جديدة لفهم حقبة حاسمة من تاريخ مصر الحديث، هي حقبة خمسينيات القرن العشرين، بعيون مثقف شيوعي ينتمي لأسرة أرستقراطية قبطية.

وبالرغم من أن غالي قد كتب رواية واحدة في حياته، فإنها كانت قادرة على أن تتمتع حتى وقتنا هذا بالبريق نفسه والقدرة نفسها على إثارة الأسئلة الجدلية، على المستويات الفنية والنفسية والاجتماعية.

موضوعات متعلقة

11 مارس.. «على باب السيما» بمركز دال للأبحاث

الليلة.. «على باب السيما» بمركز دال

الليلة.. ندوة «المؤسسات الدينية في مواجهة الإرهاب» بمركز دال

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

إغلاق المحميات الطبيعية أمام الزائرين لسوء الطقس

«ديلي ميل»: صلاح قد يكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية

40 طائرة «سوخوي جديدة» في روسيا خلال 2022

رونالدو يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

عاجل.. أول ضحايا «الطقس السيئ»: البرق يصعق «شكاشيكو»

«الأرصاد» تحدد موعد توقف الأمطار

ألبومات الصور

بالصور.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

عاجل.. أول ضحايا «الطقس السيئ»: البرق يصعق «شكاشيكو»

«الأرصاد» تحدد موعد توقف الأمطار

كشكول

"وكيل أول المعلمين" يطالب بتحسين أجور الأعضاء وحمايتهم من الإعتداءات

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

الأمصار

رفع أعلام توحيد شبه الجزيرة الكورية قبيل «قمة الكوريتين»

ليبيا.. آمر كتيبة 276 دبابات يتفقد محور الساحل في درنة

بالصور.. وصول أبطال المصارعة العالمية إلى جدة بالسعودية

ماذا تعرف عن «أول فيديو» نشر على يوتيوب قبل 13 عاما؟

بابا الفاتيكان يدعو زعماء الطوائف المسيحية لبحث السلام في المنطقة

ads
منوعات

روما يدين تصرف مشجعيه بعد واقعة محاولة قتل مشجع ليفربول

«ديلي ميل»: صلاح قد يكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية

«نور الطيب» تتأهل إلى قبل نهائي بطولة الجونة للإسكواش

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك