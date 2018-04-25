الأحد.. مناقشة «بيرة في نادي البلياردو» بمركز دال للأبحاث

ينظم مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي، ندوة لمناقشة رواية «بيرة في نادي البلياردو»، وذلك ضمن سلسلة ندوات تعنى بمناقشة شخصية الشيوعي في الرواية المصرية، الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.



وسيتحدث في الندوة عصام فوزي، الباحث في العلوم الاجتماعية ومدير مركز دال؛ وأمير رمسيس، المخرج السينمائي، ويدير اللقاء الباحث محمد عزت.



رواية "بيرة في نادي البلياردو" (1964) لمؤلفها وجيه غالي قادرة حتى الآن لازالت قادرة على إثارة الجدل بين القراء وفتح آفاق جديدة لفهم حقبة حاسمة من تاريخ مصر الحديث، هي حقبة خمسينيات القرن العشرين، بعيون مثقف شيوعي ينتمي لأسرة أرستقراطية قبطية.



وبالرغم من أن غالي قد كتب رواية واحدة في حياته، فإنها كانت قادرة على أن تتمتع حتى وقتنا هذا بالبريق نفسه والقدرة نفسها على إثارة الأسئلة الجدلية، على المستويات الفنية والنفسية والاجتماعية.

