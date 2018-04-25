«أصحاب الهمم» يُعيد دينا حايك للغناء

تعود الفنانة اللبنانية دينا حايك مع الفنان الإماراتى وليد الجاسم بعمل إنسانى اجتماعى بعنوان "أصحاب الهمم"، إهداءً لأصحاب الهمم ومبادرة الحكومة الإماراتية بمناسبة عام زايد، والعمل من إنتاج شركة "كابانا" وتشارك أيضًا فى العمل الفنانة الاستعراضية دينا بالتمثيل والتعليق الصوتى، لأول مرة.



الأغنية كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع عادل عايش، وإشراف إيلى خورى، وسيتم تصويرها قريبًا فى دبى.



وأجمع فريق العمل، بحسب تصريحات حايك، علىأهمية هذه التجربة بالنسبة لهم لأنها تلقى الضوء على أصحاب الهمم وتقدموا بالشكر لدولة الإمارات، لدورها بالاهتمام بهذه الفئة من المجتمع.



وعلى صعيد آخر مازال فيديو كليب "عايفها" للنجم الإماراتى وليد الجاسم من ألبوم "من وقف لك " يحصد نجاح كبير فى الدول العربية.



وتعود المطربة اللبنانية دينا حايك للساحة الغنائية بعد غياب، دام لسنوات، بألبوم غنائى جديد يجمع بين الأغانى اللبنانية والمصرية والخليجة، بالتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين الكبار فى مصر والوطن العربى والانتاج لشركة "كابانا".



وعن الألبوم تقول حايك، إنه سيكون مفاجأة كبيرة تليق بها وبجمهورها العربى الكبير.

