القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 08:24 م

عاجل.. أول ضحايا «الطقس السيئ»: البرق يصعق «شكاشيكو»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2144089

صعق البرق، شابًا في قرية «السكارنة» التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، فأرداه قتيلًا في الحال، اليوم الأربعاء، وسط موجة من الطقس السيئ تعيشها البلاد منذ أمس الثلاثاء.

اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقَّى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قرية مشتول السوق، يفيد بوفاة «محمود رضا» وشهرته «شكاشيكو» من قرية «السكارنة» التابعة لدائرة المركز؛ إثر إصابته بصاعقة برق ضربته حال سيره بشوارع القرية.

وأصدرت محافظة الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول، خاصةً فى المراكز والمدن التي تعرضت لسقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، على أن يتم الدفع بسيارات الكسح وشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت في بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية حادة حيث تنشط الرياح وتظهر سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار بمختلف أنحاء الجمهورية.

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