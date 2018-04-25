في ذكراه.. الأوبرا تحتفل بفريد الأطرش

احتفلت جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ووزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية، بذكرى الراحل فريد الأطرش داخل قاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



وعلي هامش الحفل والندوة، حضر محمود الأحمدية الذي قدم كتابه "فريد الأطرش العالمي.. نابغة عصره"، في حضور عدد من المثقفين ومحبى فن الموسيقار فريد الأطرش، وعادل السيد، مؤسس ورئيس الجمعية.



وقال الأحمدية، مؤلف الكتاب، إن كتابه يناقش كيف استطاع فريد الأطرش إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية.



وعرضت الأمسية فيلم تسجيلى عن الموسيقار فريد الأطرش متضمنًا أهم محطات مشواره الفنى، إلى جانب فقرة من الشعر ألقاها كوكبة من الشعراء وعلى رأسهم الشاعر المبدع، ناصر عبد الحميد.

