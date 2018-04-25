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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 08:03 م

«الوفد» يجتمع بنوابه المنضمين لـ«دعم مصر» السبت

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
dostor.org/2144084

قال الدكتور ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد، إنَّ الحزب سيستدعي نوابه الثلاثة الذين انضموا لائتلاف «دعم مصر» للاجتماع مع أحد قيادات الحزب يوم السبت المقبل بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وأضاف «الهضيبي» لـ«الدستور»، أنَّ الحزب سيبحث مع النواب الثلاثة صحة انضمامهم لائتلاف «دعم مصر» دون الرجوع إلى حزب الوفد، لحسم الاشتباك بين التعاون مع الائتلاف والانتماء للحزب خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الائتلاف عن نيته في تأسيس حزب سياسي.

وتجدر الإشارة أن ائتلاف «دعم مصر» أعلن انضمام 3 من أعضاء حزب الوفد من إجمالي 30 نائبًا جديدًا وهم: محمد خليفة محمد أمين خليفة، وسعد رفاعي عبد الدايم، وعلي رياض عبد العظيم.

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