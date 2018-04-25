محافظ الدقهلية يكشف سبب إقالة رئيس الجمالية

أقال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة الجمالية، وذلك لعدم الفاعلية فى العمل، وتنفيذ المهام المسندة إليه، وتم تعيين بدلًا منه محمد أمين الدمرداش.



وأضاف أحمد الشعراوى فى تصريحات صحفية، أن هناك نسبة تعديات كبيرة، على الأراضى الزراعية، وشاطئ بحيرة المنزلة، تقدر بـ 5 آلاف كيلو متر، ووجدت عدم سرعة فى تنفيذ إزالة التعديات وتغريم المخالفين فاتخذت ذلك القرار، ولن يكون هناك توانى أو تأخير فى تنفيذ الإزالات.



وتابع أحمد الشعراوى، إن مسألة التعديات على حرم بحيرة المنزلة، والشاطئ، ومسطح البحيرة، مسألة كبرى، ولا ننظر إليها كباقى التعديات، ولكن البحيرة مسألة كبيرة، ومسألة أمن قومى وغذائى واجتماعى، والتعديات عليها تهدد الأمن.



وكشف محافظ الدقهلية إن تقديم اللواء محمد الرفاعى مدير مكتبه، لاستقالته كانت لظروف صحية، ورغبته فى التقاعد من العمل بالمحافظة، وهناك فرص عدة عرضت عليه، وهو لازال ينظر فيها وفقا لما تسمح به ظروفه الصحية.



وتابع محافظ الدقهلية، إن إقال اللواء يسرى الشيمى، رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة بسبب عدم فاعليته، وسرعة تنفيذ المهام المسندة إليه، والقرار كان فى صالح العمل وتفعيل إزالة التعديات، ومواجهة المخالفات التى تشهدها المنطقة بجمصة.