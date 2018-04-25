حفتر يعود إلى بنغازي الخميس بعد علاجه في باريس

قال متحدث باسم قوات الجيش الوطني التي يقودها القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إن حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي غدا بعدما قضى ما قالت مصادر مطلعة إنها فترة علاج في باريس.



كان حفتر في باريس في جولة خارجية قبل نحو أسبوعين وقال متحدث باسمه إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.



وقالت مصادر ليبية ومصرية لـ«رويترز»، إن حفتر سافر من باريس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين من مصر الداعم الرئيسي له.



ولطالما اعتبر حفتر (75 عاما) منافسا محتملا على السلطة على المستوى الوطني وأثارت الأنباء حول حالته الصحية تكهنات واسعة في ليبيا.



وقال ممثل للجيش الوطني الليبي إن حفتر سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة وهي حملة عسكرية بدأها في 2014 لطرد المتشددين الإسلاميين من بنغازي.



وأعلن حفتر النصر في يوليو 2017 برغم استمرار اشتباكات متفرقة حتى أواخر العام الماضي.

