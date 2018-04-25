القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 07:49 م

وفد كويتي يلتقي أعضاء الأوليمبية الدولية لبحث رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي

الدكتور حمود فليطح
الدكتور حمود فليطح
أ ش أ
dostor.org/2144076

كشف مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح اليوم، أن وفدا كويتيا التقى في مدينة (لوزان) السويسرية، بوفد اللجنة الدولية الأوليمبية برئاسة ميرو بيرو؛ لبحث رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وأوضح فليطح - في تصريح صحفي - أن لقاء الوفد الكويتي مع اللجنة الأوليمبية الدولية جاء مثمرا للغاية، مشيرا إلى أنه شهد تقريب وجهات النظر، والوصول لتوافق الرؤى لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

يذكر أن اللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فرضا في أكتوبر 2015، إيقافا على الرياضة الكويتية؛ وذلك على خلفية ما اعتبراه إصدارا من الحكومة الكويتية لقوانين تتيح لها التدخل في الشؤون الرياضية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في السادس من ديسمبر الماضي، رفع الإيقاف عن نشاط كرة القدم الكويتية رسميا، بعد تعليقه نحو عامين؛ وذلك بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة التي عقدت في الثالث من ديسمبر الماضي، تعديل القوانين الرياضية في الكويت، دعما لجهود رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

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