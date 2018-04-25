طوارئ في مهبط مطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوي، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بمهبط مطار القاهرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.



وصرح مصدر مسؤول بالمطار، بالتنبيه على جميع العاملين بالمهبط بضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وارتداء الزي الرسمي الخاص بالمهبط، كما تم التنبيه على السائقين بضرورة السير ببطء لعدم حدوث أي حوادث سير تعطل حركة العمل داخل المهبط.



وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف استعدت لاحتمالية حدوث أي كوراث داخل مهبط مطار القاهرة الدولي.

