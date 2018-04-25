تخصيص 20 فدانًا لصالح إدارة المرور بالوادي الجديد

وافق محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، على تخصيص 20 فدانا لصالح إدارة المرور بالمحافظة لإقامة مراكز قيادة آمنة.



وقال مدير إدارة مرور الوادي الجديد العقيد عادل فوزي - في تصريح اليوم الأربعاء - "إنه تم تخصيص 10 أفدنة لكل من مركزي الخارجة والداخلة، على أن تقسم المساحة إلى 5 أفدنة لإقامة مركز قيادة آمنة، وهي عبارة عن مدرسة قيادة متخصصة لكافة الأعمار السنية، بينما تخصص الخمسة أفدنة الأخرى لإقامة مركز للفحص البيئي والفني لجميع أنواع المركبات".



وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات خلال الخطة الاستثمارية المقبلة في العام المالي الجديد 2018 2019 بالتنسيق مع المحافظة والإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية.