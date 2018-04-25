القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
محافظات
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 07:47 م

تخصيص 20 فدانًا لصالح إدارة المرور بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
أ ش أ
dostor.org/2144073

وافق محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، على تخصيص 20 فدانا لصالح إدارة المرور بالمحافظة لإقامة مراكز قيادة آمنة.

وقال مدير إدارة مرور الوادي الجديد العقيد عادل فوزي - في تصريح اليوم الأربعاء - "إنه تم تخصيص 10 أفدنة لكل من مركزي الخارجة والداخلة، على أن تقسم المساحة إلى 5 أفدنة لإقامة مركز قيادة آمنة، وهي عبارة عن مدرسة قيادة متخصصة لكافة الأعمار السنية، بينما تخصص الخمسة أفدنة الأخرى لإقامة مركز للفحص البيئي والفني لجميع أنواع المركبات".

وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات خلال الخطة الاستثمارية المقبلة في العام المالي الجديد 2018 2019 بالتنسيق مع المحافظة والإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية.

موضوعات متعلقة

تخصيص 186 ألف فدان لزراعة القمح بالوادي الجديد

تخصيص 15400 متر لبناء مشروعات خدمية في الوادي

تخصيص 50 فدانًا بالوادي الجديد لصغار المستثمرين والشباب

الوادي الجديد تقيم مزرعة نخيل وتخصص ريعها لصالح الأيتام

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»

منذ أقل من شهر

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ أقل من شهر

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ أقل من شهر

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ شهر

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ شهر

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

الآن

إغلاق المحميات الطبيعية أمام الزائرين لسوء الطقس

«ديلي ميل»: صلاح قد يكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية

40 طائرة «سوخوي جديدة» في روسيا خلال 2022

رونالدو يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

عاجل.. أول ضحايا «الطقس السيئ»: البرق يصعق «شكاشيكو»

«الأرصاد» تحدد موعد توقف الأمطار

ألبومات الصور

بالصور.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

عاجل.. أول ضحايا «الطقس السيئ»: البرق يصعق «شكاشيكو»

«الأرصاد» تحدد موعد توقف الأمطار

كشكول

"وكيل أول المعلمين" يطالب بتحسين أجور الأعضاء وحمايتهم من الإعتداءات

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

الأمصار

رفع أعلام توحيد شبه الجزيرة الكورية قبيل «قمة الكوريتين»

ليبيا.. آمر كتيبة 276 دبابات يتفقد محور الساحل في درنة

بالصور.. وصول أبطال المصارعة العالمية إلى جدة بالسعودية

ماذا تعرف عن «أول فيديو» نشر على يوتيوب قبل 13 عاما؟

بابا الفاتيكان يدعو زعماء الطوائف المسيحية لبحث السلام في المنطقة

ads
منوعات

روما يدين تصرف مشجعيه بعد واقعة محاولة قتل مشجع ليفربول

«ديلي ميل»: صلاح قد يكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية

«نور الطيب» تتأهل إلى قبل نهائي بطولة الجونة للإسكواش

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك