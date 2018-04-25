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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 07:43 م

إغلاق المحميات الطبيعية أمام الزائرين لسوء الطقس

الدكتور خالد فهمي،
الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة
أ ش أ
dostor.org/2144070

قرّر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إغلاق المحميات الطبيعية أمام الزائرين وتعليق أنشطة التخييم كافة والمبيت لحين تحسن أحوال الطقس نتيجة للأحوال الجوية غير المستقرة منذ، مساء أمس، والتي صاحبتها رياح شديدة وأمطار رعدية غزيرة أدت إلى سيول متوسطة في بعض المحميات.

وأوضحت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن هناك غرفة عمليات مركزية منعقدة بشكل دائم، برئاسة محمد شهاب عبد الوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، لمتابعة إجراءات تفعيل الخطط المعدة للأزمات والكوارث البيئية لمواجهة تبعات السيول والتأكد من خلو المحميات من الزائرين حرصًا على سلامتهم.

في هذا الصدد، قام المشرفون بمحمية وادي دجلة بمساعدة رجال وزارة الداخلية بإجلاء 20 طالبا و4 مشرفين كانوا قد خيموا بالمحمية من الخامسة مساء الثلاثاء رغم إخطارهم من المسئولين بالمحمية بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية واحتمالية سقوط أمطار.

من ناحية أخرى، تبين لإدارة المحمية عدم خروج سائحين كنديّين من محمية وادي دجلة رغم سوء الأحوال الجوية، فقام حراس المحمية بالبحث عنهما مع قوات الأمن ولم يتم العثور عليهما، لذلك قامت قوات الأمن بالانتقال إلى مقر إقامتهما عن طريق جوازي سفرهما التي يتم تسليمها لإدارة المحمية قبل التخييم، وتم التأكد من وصولهما إلى منزليهما بعد استخدامهما مخرجا جانبيا للمحمية، وتم تسليمهما جوازي سفرهما بمعرفة قسم المعادي.

وقام الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بجولة تفقدية لمحميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة اليوم، لتفقد آثار السيول وجهود مواجهة آثارها، وأكد على مشرفي المحمية الالتزام بتعليمات إغلاق المحمية أمام الزائرين لحين عودة استقرار الأحوال الجوية حرصًا على سلامة الزائرين، وقد تبين خلال الزيارة حدوث انهيار في الطريق الأسفلتي المؤدي إلى محمية وادي دجلة وتكون بحيرة صغيرة (عرض ٧ أمتار x ٤ أمتار عمقا x ١٥ مترا طولا) أمام المحمية وبمخر السيل، وتم إبلاغ وزيري الري والإسكان لإرسال لجنة فنية للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

أما فيما يخص محمية الغابة المتحجرة فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى سقوط 3 أجزاء من السور المحيط بها بإجمالي حوالي ٤٥ مترا بالإضافة إلى قطع للمدقات داخل المحمية نتيجة تراكم مياه السيول خلف أسوار المحمية من الناحية الجنوبية والغربية دون وقوع أي إصابات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التردد في التواصل مع غرفة عمليات وزارة البيئة على الخط الساخن 19808 أو على الواتس آب رقم 01222693333 على مدار اليوم.

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