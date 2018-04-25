«بن راشد» توزع مساعدات غذائية احتفالًا برمضان في الأقصر

وزعت مؤسسة «محمد بن راشد» للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم، كميات كبيرة من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة نجع الطويل بالكرنك القديم شمالي الأقصر، في ضوء احتفال المؤسسة بقدوم شهر رمضان المبارك، ومنح الأسر المحتاجة مساعدات ممثلة في مواد غذائية، بالتنسيق مع مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بالأقصر.



وقال الدكتور صلاح الجعفراوي مستشار مؤسسة محمد بن راشد الخيرية بمصر، إن المؤسسة أصبحت من المؤسسات الخدمية الهامة علي خارطة الجهات الخيرية في منطقة جنوب صعيد مصر وبخاصة في محافظة الأقصر.



وأشار خلال تصريحات صحفية له، أن مساهمات مؤسسة «بن راشد» لا تتوقف عند المناسبات الدينية فقط، بل أنها متواجدة علي مدار العام من بدءًا من فصل الشتاء حيث توفر المؤسسة الآلاف من الأغطية والمساعدات الغذائية هذا بالإضافة إلي اللحوم التي يتم توزيعها علي الفقراء وبخاصة من سكان المناطق النائية.



وأضاف أن مؤسسة ميدان الجنوب تساهم في إتمام أعمال مؤسسة « بن راشد » من خلال تأدية الدور الأشرافي علي توزيع المساعدات والدفع بعدد من فرق العمل لرصد وحصر الحالات المحتاجة في القري والنجوع، وهذا حرصًا علي وصول المساعدات لمستحقها.



وألمح إلى أن المؤسسة تحرص على توزيع المساعدات المخصصة للصعيد في شهر رمضان على جميع الأسر دون التفريق بين المواطنين بناء على تعليمات مسؤولي الهيئة.



وأكد أن تلك الدفعات من المواد الغذائية مقدمة لأبناء مصر كافة كمنحة خير في شهر الخير رمضان المبارك، لتقديم يد العون للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بمختلف محافظات الجمهورية.