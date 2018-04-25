مليون ونصف مشاهدة لأولى كليبات ياسمين علي

استطاعت المطربة الشابه ياسمين على أن تحقق نجاح كبير بطرح أولى كليباتها في عالم الغناء بعنوان "حب زمان"، حيث حصدت أكثر من مليون ونصف مشاهده منذ أسبوعين من طرحه على "يوتيوب".



يُذكر أن كليب "حب زمان" تم تصويره الشهر الماضي على مدار ٤ أيام ما بين إحدى الفيلات في منطقة شبرامنت وإحدى المزارع بمحافظة المنيا بصعيد مصر، للمخرج اللبناني فادي حداد، وفريق عمل متخصص من مصر ولبنان، وفكرة المنتج فهد زاهد.



الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى وحقق الكليب فور عرضه أصداء رائعة، ليواكب النجاح الكبير وردود الأفعال الإيجابية التي حققتها أغنية "حب زمان" منذ طرحها، ومحاولة ياسمين علي الخروج عن المألوف بتقديم أسلوب غنائي جديد، لتظهر الأغنية والفيديو كليب بصيغة مختلفة.