«العربية للاستثمار» تتقدم بطلب للحكومة لزراعة 100 ألف فدان شرق العوينات

أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، عضو مجلس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أنه جار بحث طلب الهيئة العربية بشأن شراء 100 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات في إطار المشروع القومي لاستصلاح واستزراع المليون ونصف فدان، لزراعتها بمحاصيل القمح والذرة وفول الصويا والبرسيم والبطاطس، وتم عرض مذكرة بهذا الشأن على وزير الزراعة.



قال نصار، لـ"الدستور" إنه تم الاتفاق مع الهيئة على قيام وفد فني من الهيئة بزيارة مصر والالتقاء بمسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزيارة موقع المشروع الأسبوع المقبل وبعد اتفاق الوفد وهيئة التعمير سيتم رفع الأمر إلى رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن الهيئة العربية للاستثمار في طريقها لإنشاء مشروع لإنتاج الأعلاف، بالاشتراك مع القطاع الخاص بكلفة 35 مليون دولار، كما أنهاء تدرس إنشاء مشروع للأمصال واللقاحات البيطرية في مصر.



أوضح مستشار وزير الزراعة أن محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ثمّن موقف مصر خلال اجتماع الهيئة بالأردن الأسبوع الجاري، لدعمها ورعايتها أنشطة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على رأسها شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر برأسمال 700 مليون جنيه وتساهم فيه الهيئة بنحو 27٪ والشركة العربية، لحفظ وتصنيع الحاصلات بمحافظة المنيا برأسمال 150 مليون جنيه وتساهم فيه الهيئة بنسبة 25٪.



وقال إن الهية العربية تسعى لتعزيز استثمارتها الزراعية في مصر، نظرًا لأنه وفقًا لدراسات الهيئة، فإن مصر تأتي على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي في ضوء حزمة من الضمانات وحوافز الاستثمار التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.