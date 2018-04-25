هيئة الثقافة السعودية تنظم حفلًا موسيقيًا.. الجمعة

يحتضن مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة القادمة، حفلا موسيقيا يجمع بين عازفين سعوديين وألمان، في مبادرة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع السفارة الألمانية في المملكة.



وجاء في البيان، الذي وزع، اليوم الأربعاء، "سيشارك في حفل فرقة الجاز السعودية الألمانية، موسيقيان من المملكة وثلاثة موسيقيين من ألمانيا وتهدف الهيئة العامة للثقافة من خلال هذه الفعالية إلى مد جسور التواصل الثقافي بين المملكة وألمانيا من خلال الاتجاهات الموسيقية الحديثة، وهي واحدة من مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تنفذها الهيئة داخل المملكة خلال الفترة الحالية".