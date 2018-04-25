على هامش جائزة أمريكا الكبرى.. «سبيرز» و«مارس» يُحييان حفلتان

أعلن منظمو جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأربعاء، أن المغني برونو مارس والمغنية بريتني سبيرز سيحييان حفلين موسيقيين قبل وبعد نسخة هذا العام من السباق في حلبة الأمريكتين، في أوستن بتكساس.



وسيحيي مارس حفلًا، ليلة السبت، بعد التجارب التأهيلية بينما ستحيي سبيرز حفلها، الأحد الموافق 21 أكتوبر، وفي العام الماضي شهد الحفل الذي أحياه المغني جاستين تيمبرليك على هامش سباق جائزة أمريكا الكبرى حضورًا جماهيرًا أكبر من السباق ذاته.



واستعان منظمو جائزة أمريكا الكبرى بشخصيات غنائية وموسيقية عالمية بارزة لزيادة الترويج للسباق.



وفي 2016 حضر أكثر من 80 ألف شخص، حفلًا أحيته المغنية تيلورسويفت، ما ساعد على وضع حد لتراجع سابق في نسبة الحضورالجماهيري.