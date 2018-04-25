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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:40 م

ختام الدورة السادسة من مهرجان الطبول والفنون التراثية غدا

مسرح بئر يوسف
مسرح بئر يوسف
حسام الضمراني
dostor.org/2144004

تختتم في الثامنة مساء غد الخميس، بقلعة صلاح الدين الأيوبي «مسرح بئر يوسف»، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والذي افتتح يوم الجمعة الماضي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة حوار لفنون الشعوب، وبالتعاون مع وزارة الآثار، وزارة السياحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات، مؤسسة مصر الخير، ويرأسه المخرج انتصار عبد الفتاح.

يبدأ برنامج حفل الختام بتكريم كل من اسم الراحل الدكتور عبد الحميد يونس عميد الأدب الشعبي، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والسفيرة منى عمر، والأديب حجاج حسن أدول، إضافة إلى تكريم منظمة اليونسكو نظرا للجهود التي تبذلها لرفع مستويات المعرفة في العالم، اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.

يعقب ذلك عرض لنتاج الورشة الدولية والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، والاحتفال بهذه المناسبة في تظاهرة دولية تجمع كل الفرق الفنية المشاركة في المهرجان.

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