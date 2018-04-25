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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:34 م

اللواء محمد عبد المنعم: الرئيس السيسي وجّه كل الدعم لرعاية أسر الشهداء

اللواء محمد عبد المنعم
اللواء محمد عبد المنعم
محمد الشريف
dostor.org/2143998

قال اللواء محمد عبد المنعم، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن سيناء تحظى بمكانة كبيرة في قلب كل مسلم، سجلها التاريخ وسطرتها سواعد ودماء المصريين، باعتبارها البوابة الشرقية وحصن الدفاع عن أمن مصر.

وأضاف خلال احتفال المجلس، اليوم، بذكرى تحرير سيناء، أن القوات المسلحة والشرطة يخوضان حربًا ضروس ضد الجماعات الإرهابية، وما حل بمصر وسيناء مؤخرًا، مؤكدًا أن مصر كادت أن تدخل في فوضى عارمة، لولا القوات المسلحة، التي كان على قدر من المسؤولية.

وتابع: "حرصت الدولة على وضع الضوابط التي تهيئ وجود المجلس، لتقديم الاهتمام اللازم لأير الشهداء والمصابين، والحصول على كافة حقوقهم، وتذليل الصعاب، باعتبارهم قوى أسياسية في نهضة المجتمع".

واستطرد: "الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وجها بتقديم كل الدعم والمساندة لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لهم، لما قدموه في سبيل الوطن".

وأوضح "عبدالمنعم" أن المجلس يرعى ما يقرب من ألف أسرة شهيد و٧ آلاف أسرة مصاب، من شهداء ومصابي الوطن، ويقدم لهم الخدمات التموينية والرعاية الصحية والترفيهية وغير ذلك.

وأكد أن الفترة المقبلة، ستشهد طفرة في عمل المجلس؛ حيث يعكف على دراسة ضم شهداء الحوادث الإرهابية وضحايا الأزمات والكوارث، والجيش والشرطة، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وبعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على ضم عدد من شهداء الحوادث الإرهابية الأخيرة، أبرزهم حادث كنيسة حوان الأليم.

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